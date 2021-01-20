«Это будет настоящая заруба». Александр Емельяненко – о бое Конора Макгрегора и Дастина Порье

Российский боец ММА Александр Емельяненко уверен, что американец Дастин Порье победит экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Это будет настоящая заруба. Макгрегор за последнее время смог только финишировать бедного ветерана Дональда Серроне, а Порье постоянно выходил в клетку и доказывал, что он готов стать лучшим. Воля к победе – это главное преимущество Порье в этой схватке. Мне кажется, характер у него более закаленный, чем у ирландца.

Помните, как он провел бой против Холлоуэя? Очень хладнокровно тогда смотрелся и уверенно довел дело до своей победы. Думаю, в поединке с Конором он тоже рисковать не будет, ведь знает всю силу своего соперника. Но невозможно чувствовать себя после долгих простоев в хорошей кондиции, это просто нереально.

Макгрегор, на мой взгляд, будет больше нервничать, и это приведет к поражению. Моя ставка – в этот вечер победит Дастин Порье», – цитирует Емельяненко портал «Всепроспорт».

Напомним, поединок Макгрегора и Порье станет главным событием турнира UFC 257, который состоится 23 января и пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.