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20 января 09:20

Макгрегор опустился на 13-е место в списке лучших бойцов UFC

32-летний ирландец – бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях.

В среду, 20 января пресс-служба UFC опубликовала обновленный рейтинг организации вне зависимости от веса.

Так, ирландец Конор Макгрегор потерял одну строчку и опустился на 13-е место, уступив свою позицию австралийцу Роберту Уиттакеру. Это единственное изменение в обновлённом списке.

Напомним, лучшим бойцом UFC вне зависимости от веса является россиянин Хабиб Нурмагомедов, владеющий титулом в легком дивизионе. На втором месте – американец Джон Джонс, а замыкает тройку лучших чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья.

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