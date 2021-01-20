Макгрегор опустился на 13-е место в списке лучших бойцов UFC

В среду, 20 января пресс-служба UFC опубликовала обновленный рейтинг организации вне зависимости от веса.

Так, ирландец Конор Макгрегор потерял одну строчку и опустился на 13-е место, уступив свою позицию австралийцу Роберту Уиттакеру. Это единственное изменение в обновлённом списке.

Напомним, лучшим бойцом UFC вне зависимости от веса является россиянин Хабиб Нурмагомедов, владеющий титулом в легком дивизионе. На втором месте – американец Джон Джонс, а замыкает тройку лучших чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья.