Гаджиев объяснил, почему Магомед Исмаилов не хочет драться с Минеевым

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев призвал россиянина Магомеда Исмаилова принять реванш против соотечественника Владимира Минеева.

«Почему Мага всё время твердит о Шлеменко, когда все ждут его боя с Минеевым? Ответ очевиден: он считает Саню стилистически более удобным для себя и видит в бою с ним сценарий «как с АЕ» (Александром Емельяненко). Для себя он прав, бизнесмен должен выбирать более простой путь к деньгам. Но окажется ли он простым? Думаю, Шлем так не считает.

А вообще Маге нужно перестать кокетничать и принять вызов ульяновца. Это даст ему не только солидный чек, но и звание лучшего средневеса России без вариантов. Даже средневеса десятилетия, я бы сказал. Иначе так и будем вспоминать ему тот невыигранный бой», – написал функционер в соцсети.

Добавим, что 34-летний дагестанец одержал за всю карьеру 18 побед, потерпел два поражения и провел один ничейный поединок. 30-летний Минеев имеет в своем активе 15 побед, одно поражение и одну ничью. Их первый бой состоялся осенью 2018 года и завершился вничью.