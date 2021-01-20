«У Макгрегора уникальная скорость». Олейник назвал ирландца фаворитом в бою с Дастином Порье

Боец UFC Алексей Олейник, тренирующийся в одной команде с Дастином Порье, не уверен, что американец сможет победить ирландца Конора Макгрегора.

«У Макгрегора больше шансов, потому что он более скоростной. Уникальная взрывная скорость – его главное преимущество. Если бы у них была равная скорость, то они были бы равны и в ударной технике, и в борьбе, но Макгрегор быстрее. Если бой продлится до третьего раунда, то Порье будет намного легче, и у него даже появятся хорошие шансы на победу. Выглядел он в нашем лагере неплохо. Посмотрим, чему его научил Саша Шаблий», – цитирует Олейника News.ru.

Напомним, поединок Макгрегора и Порье станет главным событием турнира UFC 257, который состоится 23 января и пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 32-летний ирландец выиграл 22 боя и потерпел четыре поражения. У Порье – 26 побед и шесть поражений.