Чемпион UFC Петр Ян дал прогноз на бой Макгрегора и Порье

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился ожиданиями от поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье.

«Я думаю, что реванш будет более конкурентным, чем первый бой. Предыстория этих бойцов огромная, большой прогресс произошёл у обоих. Надеюсь на зрелищный бой, чтобы он прошёл как можно больше раундов.

Думаю, что бой завершится досрочно. Один из этих ребят победит досрочно. Ориентировочно – третий-четвёртый раунд», – цитирует Яна Sports.ru.

Напомним, поединок Макгрегора и Порье станет главным событием турнира UFC 257, который состоится 23 января и пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 32-летний ирландец выиграл 22 боя и потерпел четыре поражения. У Порье – 26 побед и шесть поражений.