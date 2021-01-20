Хабиб Нурмагомедов: Возобновление карьеры? Бои в мои планы не входят

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что не собирается возвращаться в большой спорт.

На прошлой неделе стало известно, что 32-летний россиянин готов обдумать свое возвращение в октагон, если в боях Конор Макгрегор – Дастин Порье и Дэн Хукер – Майкл Чендлер он увидит достойного соперника.

– Я находился в профессионалах с 2008 года, и добился практически всего в этом виде спорта, и у меня нет такого, что я хотел бы с кем-то подраться. Очень многие люди не хотят понимать мою сторону. Но я ничего не вижу...

Бои в мои планы не входят. Я тренируюсь для себя. Тренировки – самая большая вещь, которая приносит мне удовольствие. Я просто наслаждаюсь, когда борюсь, когда бегаю, спаррингую, работаю на лапах, на груше, – цитирует Нурмагомедова Sport24.

Напомним, что Хабиб завершил карьеру 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 254. На счету спортсмена 29 побед в 29 поединках в ММА.