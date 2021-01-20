Умар Нурмагомедов победил в своем дебютном бою в UFC, задушив Морозова во втором раунде

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов одержал победу в своем первом поединке в рамках UFC.

На турнире UFC Fight Night, который проходит в Абу-Даби, 25-летний спортсмен встречался с представителем Казахстана Сергеем Морозовым. Бой завершился во втором раунде – россиянин удушающим приемом победил своего соперника.

Эта победа стала для Нурмагомедова 13-й в карьере по правилам ММА. На счету 31-летнего Морозова 16 выигрышей и четыре поражения.

Напомним, что Умар является двоюродным братом чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.