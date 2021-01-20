Умар Нурмагомедов: Не хотел подвести ни брата, ни отца, ни семью

Умар Нурмагомедов прокомментировал свой дебют в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Сегодня на турнире UFC Fight Night on ESPN 20 в Абу-Даби двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова во втором раунде добился победы над Сергеем Морозовым, применив удушающий прием.

«Почему тяжело вздохнул после своей победы? Как будто гора с плеч. Я не хотел подвести ни брата, ни отца, ни семью. Вздохнул, потому что не подвёл. Чем Морозов удивил? Он вставал! Я вообще удивился. Он вместе со мной вставал, а я этого не ожидал. Думал, повалю, там будет возня. Но ему хватало физических сил встать. Очень крепкий физически, крепче меня. Я был удивлен. Думаю, что самый тяжелый соперник в карьере был», – цитирует Умара Нурмагомедова Sport24.ru