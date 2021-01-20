Александр Шлеменко: Вариант поединка с Исмаиловым очень интересен в случае, если нет других

Александр Шлеменко прокомментировал возможность проведения боя против другого российского бойца Магомеда Исмаилова.

«Вариант поединка с Исмаиловым очень интересен в случае, если нет других, – цитирует Шлеменко News.ru – У меня не та ситуация, чтобы я все силы бросал на бой с Магой. Состоится бой – супер, а нет – ничего страшного. Но если и состоится, то не раньше августа. Об этом и сам Магомед говорил. Реальная причина, почему Мага хочет боя со мной: если он проиграет, то ничего не теряет. Это более безопасно для его карьеры, чем проиграть Минееву. Поражение от меня народ Магомеду простит, а поражение от Минеева – это конец карьеры. Владимир уступает мне во всём: в известности, медийности, уровне оппозиции.

Я заборол бы Исмаилова! А вообще, конечно, как пойдёт: я бы и в стойке поработал, и на земле. Я вижу у него много пробелов. Если же кто-то считает, что Мага непобедимый, то он ошибается. У него много дыр, он не является разносторонним бойцом. Неплохая ударная техника руками и борьба. Коленей нет, ударов ногами тоже нет, ударов с разворота нет. А бросать и проходить в ноги я тоже умею».

34-летний Исмалов провел в ММА 21 поединок, одержав 18 побед при двух поражениях и одной ничьей.