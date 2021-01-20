Александр Шлеменко: Реванш Хабиба и Конора – это абсолютно реальная вещь

Российский боец Александр Шлеменко считает, что в будущем Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон, несмотря на все ранее сделанные заявления.

«Мне кажется, Хабиб вернется, – заявил Шлемнко в интервью для News.ru – Он сейчас в том же положении для UFC, что и я для России. Бойцы могут драться с кем угодно, но в конце концов им придется прийти ко мне. Хабиб – то же самое. Кто бы с кем ни дрался в легком весе, в конце концов там будет маячить Хабиб. Так что рано или поздно он вернется, не обязательно в этом году.

Должен появиться достойный конкурент. Сейчас такого человека нет. Ни про кого сейчас нельзя сказать, что он точно сможет победить Хабиба. А когда появится такой человек, то Хабиб задумается.

Верю ли я возможность реванша Хабиб – Конор? Это абсолютно реальная вещь, ничего громче этого боя сейчас нет и не будет в ближайшее время. Все из-за тех двух историй: сначала Конор устроил атаку на автобус на парковке, потом Хабиб выпрыгнул из клетки и устроил потасовку с командой Конора. Сколько смаковали эти истории, мусолили эту тему. У противостояния Хабиб – Конор очень богатая история, какой смысл не делать реванш? Это самый громкий бой, который только возможен в UFC».

В минувшую пятницу Хабиб Нурмагомедов и президент Дана Уайт провели встречу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, где обсудили возможность возобновления карьеры российского бойца. Хабиб не исключил возможности возвращения, но для этого Конор Макгрегор, Дастин Порье или Майкл Чендлер должны «показать что-то незаурядное».