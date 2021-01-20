Хабиб Нурмагомедов: Сейчас критиковать Умара – неправильно. С каждым боем он будет расти

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Умара Нурмагомедова в его дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате.

На турнире UFC Fight Night on ESPN 20 в Абу-Даби Умар одолел представителя Казахстана Сергея Морозова, применив удушающий прием.

«Груз с плеч упал, и это очень важная победа не только для нашей команды, а для всей нашей семьи, – Хабиба Нурмагомедова Sport24.ru – Будем работать. Если дадут следующий бой в марте, в Вегасе, будет хорошо. Если нет, мы подеремся после Рамадана, у нас время есть. Ему всего 25 лет. Если еще два раза подеремся в этом году, будет очень хорошо.

Сейчас критиковать Умара – неправильно. Когда я смотрел бой, я вспомнил себя в 2012 году, свой первый раунд, когда я не мог найти и почувствовать свою дистанцию, почувствовать октагон. Думаю, ему просто нужно время. С каждым боем он будет расти. Спешить не хочу. Когда тебе 25 лет, ты еще не полностью раскрыл то, что у тебя есть. Когда 28-29-30, уже можно подводить к серьезным боям, чтобы он был готов как эмоционально, так и физически. Сейчас физика может быть вверху, а ментальная составляющая где-то внизу. Когда это все соединяется, включая главный бой в твоей жизни, три в одном: твой главный бой, твоя ментальность и твои физические кондиции, тогда можно творить историю. Сейчас он молодой.

В эмоциональном и психологическом плане он будет расти. С каждым разом, когда ты заходишь в октагон, ты становишься абсолютно другим зверем, другим бойцом. То, что он сегодня сделал – потряс соперника и отбежал – через 10 боев такую же ошибку он уже не сделает. Через 10 боев, если у него будет такой же момент, он подождет и отработает как снайпер, а не как пулеметчик».