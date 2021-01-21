Валентин Молдавский: У Макгрегора есть преимущество перед Порье, но небольшое

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский считает ирландца Конора Макгрегора фаворитом предстоящего поединка против американца Дастина Порье.

«Наверное, Конор все-таки фаворит этого боя, он поопытнее. Но на 100% я в нем не уверен. Думаю, у него есть преимущество, но небольшое. В процентном соотношении - 55 на 45. Порье тоже может сильно ударить, так что бой может выйти и равным», - цитирует Молдавского РИА Новости.

Напомним, бой должен состояться 23 января в рамках турнира UFC 257.

32-летний ирландец в поединках по правилам смешанных единоборств одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

В активе 31-летнего Порье 26 побед при шести поражениях.