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21 января 11:42
автор: Юрий Нечаев

Валентин Молдавский: У Макгрегора есть преимущество перед Порье, но небольшое

Бой запланирован на 23 января.

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский считает ирландца Конора Макгрегора фаворитом предстоящего поединка против американца Дастина Порье.

«Наверное, Конор все-таки фаворит этого боя, он поопытнее. Но на 100% я в нем не уверен. Думаю, у него есть преимущество, но небольшое. В процентном соотношении - 55 на 45. Порье тоже может сильно ударить, так что бой может выйти и равным», - цитирует Молдавского РИА Новости.

Напомним, бой должен состояться 23 января в рамках турнира UFC 257.

32-летний ирландец в поединках по правилам смешанных единоборств одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

В активе 31-летнего Порье 26 побед при шести поражениях.

Добавим, что это будет уже второй поединок между спортсменами. В сентябре 2014 года Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

источник: «РИА Новости»
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