Шлеменко рассказал о вариантах продолжения карьеры

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

«У меня сейчас несколько вариантов. Первый - это «Бойцовский остров». Но вы сами видите, что сейчас есть сложности с подписанием российских бойцов в Америку, в UFC. Но, опять же, есть бои, где будут слетать люди, и понадобится кто-то им на замену. Есть варианты выступления в России. Какой вариант возвращения самый близкий? Они все близкие. И зависят чисто от случая. Все может произойти очень быстро. Вспомните, как развивалась карьера Хамзата Чимаева, когда он вышел на коротком уведомлении - и как все развернулось.

Сейчас я в неплохой форме, мой вес 88 кг. Чтобы выступить в 84 кг, мне нужно 12 часов», - приводит слова спортсмена Sport24.ru.

Напомним, Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator в среднем весе. Свой последний поединок россиянин провел в декабре 2019 года. На турнире Russian Cagefighting Championship 7 Александр победил американца Дэвида Бранча.

Всего на счету 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в поединках по правилам смешанных единоборств.