Федор Емельяненко госпитализирован в московскую больницу для пациентов с коронавирусом

Федор Емельяненко был госпитализирован в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на одну из сотрудниц медучреждения. При этом в клинической больнице №52 отказались комментировать состояние здоровья 44-летнего спортсмена.

У Емельяненко действующий контракт с Bellator, по которому он должен провести еще два поединка. Всего в активе Федора 39 побед и шесть поражений в профессиональных смешанных единоборствах, а один из его боев был признан несостоявшимся.

Российский боец – четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, а также четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

Емельяненко-старший не выходил в октагон с 29 декабря 2019 года, когда в первом раунде отправил в нокаут американца Куинтона Джонсона в японской Сайтаме.