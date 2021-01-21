Федор Емельяненко прокомментировал состояние своего здоровья

Федор Емельяненко опубликовал в инстаграме сообщение по поводу состояния своего здоровья.

«Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье, – написал российский боец. – Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд».

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У Емельяненко действующий контракт с Bellator, по которому он должен провести еще два поединка. Всего в активе Федора 39 побед и шесть поражений в профессиональных смешанных единоборствах, а один из его боев был признан несостоявшимся.