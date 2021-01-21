Конор Макгрегор: UFC должен освободить титул, чтобы идти дальше в легком весе

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что UFC должен лишить Хабиба Нурмагомедова пояса в легком весе.

- Да, я подерусь с Дастином Порье, это должен быть претендентский бой. Думаю, что победитель боя Хукер - Чендлер тоже должен быть претендентом на титул. Тони Фергюсон претендентом не считается. Но, в конечном итоге, считаю, что UFC должен освободить титул, чтобы идти дальше в легком весе, - приводит слова Макгрегора ТАСС.

Напомним, что действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 254. Позже российский боец несколько раз отвергал сообщения о возвращении в большой спорт.