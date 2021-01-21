Макгрегор прокомментировал обвинения в изнасиловании

На пресс-конференции накануне своего поединка против американца Дастина Порье ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал выдвинутые против него обвинения в изнасиловании.

«Эти обвинения я могу назвать старыми новостями, – цитирует слова Макгрегора Чемпионат.com – Этот случай расследуется уже два года. Сейчас я чист, а в моей жизни полно позитива. Теперь мне предстоит новое испытание – бой с Дастином Порье».

Макгрегора обвиняют в том, что в декабре 2018 года он изнасиловал женщину в одном из отелей Дублина. Как сообщала американская пресса, пострадавшая требует компенсацию в размере около двух миллионов долларов.