Порье – перед реваншем против Макгрегора: Мне все равно, что говорят. Я изменился за эти шесть лет

Топовый боец UFC Дастин Порье дал комментарий перед боем против ирландца Конора Макгрегора.

«Технически и ментально я изменился за эти шесть лет. Для того, чтобы оставаться на вершине, ты все время должен меняться. Мне все равно, что обо мне говорят», – цитирует американца Sports.ru.

Напомним, поединок Макгрегора и Порье станет главным событием турнира UFC 257, который состоится 23 января и пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 32-летний ирландец выиграл 22 боя и потерпел четыре поражения. У Порье – 26 побед и шесть поражений.