Порье оказался чуть тяжелее Макгрегора

Конор Макгрегор и Дастин Порье, выступающие в Абсолютном бойцовском чемпионате в легкой весовой категории, прошли процедуру взвешивания накануне боя, который состоится в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января по московскому времени.

Вес ирландца Макгрегора составил 155 фунтов (70,3 кг), а американец Порье оказался чуть тяжелее – 156 фунтов (70,7 кг).

В сентябре 2014 года Макгрегор отправил Порье в нокаут в первом раунде. Всего у Конора 22 побед и четыре поражения в профессиональных смешанных единоборствах, а Дастин одержал 26 побед, потерпев шесть поражений.