Хабиб сделал прогноз на поединок Макгрегор - Порье

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 257.

«Если бой завершится рано, то это сделает Конор. Но если Дастин продержится до третьего или четвертого раунда, то он сможет победить», - цитирует Хабиба BJ Penn.

Напомним, 32-летний Макгрегор в поединках по правилам смешанных единоборств одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

В активе 31-летнего Порье 26 побед при шести поражениях.

Добавим, что это будет уже второй поединок между спортсменами. В сентябре 2014 года Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.