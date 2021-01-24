Жумагулов проиграл второй поединок в UFC, уступив бойцу из Ирака Амиру Альбази

Казахстанец Жалгас Жумагулов потерпел второе поражение кряду в рамках UFC. В воскресенье, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби он уступил спортсмену из Ирака Амиру Альбази.

Их встреча прошла все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу 27-летнему Альбази – 29-28, 29-28, 29-28.

После этого боя в активе Жумагулова 13 побед и пять проигранных встреч. У представителя Ирака – 14 побед и одно поражение.

Добавим, что ранее на турнире UFC 257 выступили россияне Мовсар Евлоев и Арман Царукян. Оба бойца одержали победы судейским решением.