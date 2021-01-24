«Все, что было в комнате, останется в комнате». Исмаилов назвал условие для реванша с Минеевым

Россиянин Магомед Исмаилов готов принять вызов соотечественника Владимира Минеева, если организаторы выполнят его условие.

«Я когда-то сказал, что этого не будет. Я не люблю бросаться словами на ветер. Я дал слово, что этого противостояния не будет, но есть один нюанс. Если Владимир Минеев на один час останется со мной в каком-нибудь помещении, пусть кто-нибудь снаружи закроет ключами эту дверь и засечёт ровно один час. В комнате или любом помещении будем только мы один час. Когда мы выйдет оттуда, мы никому ничего рассказывать и объяснять не будем. Все, что было в комнате, останется в комнате. Но с момента, как мы выйдем, назначайте дату, и давайте драться. Зайдём в клетку и порешаем вопрос», – сказал боец в видео, которое опубликовано в его Instagram.

Добавим, что 34-летний дагестанец одержал за всю карьеру 18 побед, потерпел два поражения и провел один ничейный поединок. 30-летний Минеев имеет в своем активе 15 побед, одно поражение и одну ничью.