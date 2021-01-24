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24 января 13:42
автор: Артур Гичунцев

Чемпион Fight Nights Бикрев – о поражении Макгрегора: У Конора уже не та мотивация, денег много

Ирландец впервые в карьере был отправлен в нокаут.

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев прокомментировал результат боя Конор Макгрегор – Дастин Порье в главном событии турнира UFC 257.

«Я не сказал бы, что шок. Существовала вероятность, что события будут развиваться именно так. Я думал, что выиграет Конор, потому что он крутой, но было известно, что его мотивация уже не та, денег много, тренировок не так много. Вот это и сыграло роль. Ну и Порье очень грамотно сделал свою работу.

Что Конор банально действовал, делал одно и то же, на ногах стоял не так, как раньше. Порье удивил тем, что стойку поменял и левый кик заряжал, это впечатлило. Было видно, что Конор ничего не может против этого сделать, даже в первом раунде», – цитирует Бикрева News.ru.

Добавим, что уступив Порье, Макгрегор потерпел пятое поражение в карьере. Также на его счету 22 победы. У 32-летнего американца – 27 выигранных боев и шесть поражений.

источник: News.ru
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