Боец UFC Эмеев: Порье – молодец, не ожидал от него. Он показал свой дух

Российский боец UFC Рамазан Эмеев оценил выступление Дастина Порье в реванше с Конором Макгрегором.

«Я ожидал, что выиграет Конор. Наверно все этого ожидали, но Порье восстал, как феникс, показал красивый бой и смог досрочно победить Макгрегора. Это большое дело для Порье, он показал свой дух, что он может реваншировать. Дастин молодец, не ожидал от него», – цитирует Эмеева Sport24.ru.

Добавим, что уступив Порье, 32-летний ирландец потерпел пятое поражение в карьере. Также на его счету 22 победы. У 32-летнего американца – 27 выигранных боев и шесть поражений.