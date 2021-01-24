Дядя Нурмагомедова: Я не хочу, чтобы Хабиб завершал карьеру

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, признался, что не хочет, чтобы спортсмен завершал карьеру.

«Я где-то месяц Хабиба не видел. Скоро он приедет, и мы посидим и поговорим. А так я с первого дня против того, что Хабиб не дерется. Это мое личное мнение, я с первого дня был против того, чтобы он завершал карьеру. А делать ли Хабибу так - это его личное дело», - цитирует Нурмагомеда Нурмагомедова Sport24.ru.

Напомним, в октябре прошлого года Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

Президент UFC Дана Уайт не оставляет попыток переубедить россиянина.