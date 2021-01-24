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24 января 15:24
автор: Юрий Нечаев

Эдуард Вартанян: Макгрегор - в деньгах. Он не был настроен на бой с Порье

Ирландец впервые в карьере проиграл нокаутом.

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал победу американца Дастина Порье над ирландцем Конором Макгрегором в главном поединке UFC 257.

«Думаю, что Конор не был настроен на этот бой, это очевидно. Он в деньгах, он не думает о боях. Порье же показал бешеную мотивацию и желание стать чемпионом. Настрой решает, вот и все. Первый раунд Порье проиграл вчистую, во втором раунде Конор встал. Его как всегда подводит выносливость», - цитирует Вартаняна Sport24.ru.

Напомним, Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. На счету американца стало 27 побед при шести поражениях в ММА.

Макгрегор потерпел пятое поражение в карьере. В активе ирландца 22 выигрышных поединка.

источник: Sport24.ru
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