Мейвезер - о Макгрегоре: Этот бездарь Маклузер никогда не будет на одном уровне со мной (фото)

Бывший американский боксер Флойд Мейвезер поиздевался над Конором Макгрегором после поражения ирландца от Дастина Порье.

«Весь мир знает, что проходимец Маклузер крадет у меня, но его продолжают любить, а меня ненавидят. Это доказывает, что расизм все еще существует. Этот бездарь никогда не будет на одном уровне со мной. Я просто другой человек, моя психология на другом уровне. По уровню навыков со мной тоже никто не сравнится. Я победитель от природы. Да, я часто прибегаю к трэш-току, но я подтверждаю слова делом. За это меня и ненавидят.

Грустно, что ты был бедным черным парнем из гетто, но поднялся в жизни благодаря труду, обеспечил свою семью, но продолжаешь сталкиваться с расизмом. Конор даже в своем спорте лучшим стать не может, но обсуждает возвращение и бой с Пакьяо в боксе. Никто не захочет на это смотреть, это же объедки после меня», - написал Мейвезер в инстаграме.