Андрей Корешков – о победе Порье: Вывод простой - никогда не сдавайтесь

- Порье победил нокаутом, хотя проигрывал бой вчистую. Все началось с того, что Дастин в определенный момент отбил переднюю ногу Макгрегору, тем самым лишил его возможности нормально передвигаться, зажал его у клетки и просто забил. Вывод простой: никогда не сдавайтесь и не недооценивайте лоукики. Мои поздравления Порье. Блестящая победа, - приводит слова Корешкова Sport24.ru.

Напомним, что бой между Порье и Макгрегором прошел в воскресенье в Абу-Даби, американец победил техническим нокаутом во втором раунде. Действующим обладателем чемпионского пояса в легком весе является Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры в октябре.