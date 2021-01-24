Зелимхан Бакаев: Если бы Макгрегор сейчас на Нурмагомедова вышел, то Хабиб бы его убил

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение Конора Макгрегора в поединке с Дастином Порье.

- Конор уже наелся, можно сказать. Нет у него голода. Сказалось, что он долго не дрался. Если бы он сейчас на Хабиба вышел, Хабиб бы его убил, - приводит слова Бакаева Sport24.ru.

Напомним, что бой между Порье и Макгрегором прошел в воскресенье в Абу-Даби, американец победил техническим нокаутом во втором раунде. Действующим обладателем чемпионского пояса в легком весе является Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры в октябре.