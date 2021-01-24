Вячеслав Василевский: Макгрегор, купаясь в лучах собственной славы, потерял хладнокровность

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский прокомментировал поражение Конора Макгрегора в поединке с Дастином Порье.

- Был уверен в победе Конора, но не вижу ничего трагичного в результате. Как такового нокаута не было, как мне показалось. Просто Макгрегор подустал, начал хапать большое количество ударов и в итоге упал от тоннажа. Был изможден и рухнул.

Конор, купаясь в роскоши и лучах собственной славы последние несколько лет, потерял хладнокровность и жажду побед, вот и все. А Порье хотел показать что-то новое, убедиться в самом себе, так что мотивации было больше, чем у Конора, - приводит слова Василевского Sport24.ru.

Напомним, что бой между Порье и Макгрегором прошел в воскресенье в Абу-Даби, американец победил техническим нокаутом во втором раунде. Действующим обладателем чемпионского пояса в легком весе является Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры в октябре.