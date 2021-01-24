Тина Канделаки: Не UFC у нас в легком весе, а размазня какая-то

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от победы Дастина Порье над Конором Макгрегором.

Американец нокаутировал ирландца во втором раунде.

«Этим утром, рядом с одной тарелкой каши поставили вторую, как бы ни обидно было слышать это Конору Макгрегору, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Порье, конечно, молодец — зажал, попал, добил. Но он и добивал как-то вяло, а Макгрегор сонно все это принимал, пока ему не надоело. Разница в классе между нашим бойцом и этими миньонами огромная. Теперь сто миллионов долларов никто Хабибу за реванш против Конора не даст (это противоречит и результату сегодняшнего боя, и здравому смыслу). Да и с Дастином биться не интересно от звука «пфф». Не UFC у нас в легком весе, а размазня какая-то».

На счету Порье стало 27 побед при шести поражениях в ММА. Макгрегор потерпел пятое поражение в карьере. В активе ирландца 22 выигрышных поединка.

Добавим, что российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своей карьере побеждал и Порье и Макгрегора.