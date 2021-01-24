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24 января 21:45
автор: Юрий Нечаев

Тина Канделаки: Не UFC у нас в легком весе, а размазня какая-то

Чемпионом дивизиона остается россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от победы Дастина Порье над Конором Макгрегором.

Американец нокаутировал ирландца во втором раунде.

«Этим утром, рядом с одной тарелкой каши поставили вторую, как бы ни обидно было слышать это Конору Макгрегору, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Порье, конечно, молодец — зажал, попал, добил. Но он и добивал как-то вяло, а Макгрегор сонно все это принимал, пока ему не надоело. Разница в классе между нашим бойцом и этими миньонами огромная. Теперь сто миллионов долларов никто Хабибу за реванш против Конора не даст (это противоречит и результату сегодняшнего боя, и здравому смыслу). Да и с Дастином биться не интересно от звука «пфф». Не UFC у нас в легком весе, а размазня какая-то».

На счету Порье стало 27 побед при шести поражениях в ММА. Макгрегор потерпел пятое поражение в карьере. В активе ирландца 22 выигрышных поединка.

Добавим, что российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своей карьере побеждал и Порье и Макгрегора.

источник: Телеграм-канал Тины Канделаки
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