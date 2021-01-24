Джефф Монсон: Нисколько не удивила победа Порье над Макгрегором

Российский боец ММА американского происхождения Джефф Монсон прокомментировал поражение Конора Макгрегора в поединке с Дастином Порье.

- Меня нисколько не удивила победа Дастина нокаутом. Однако я не думал, что бой завершится во втором раунде. Не думаю, что Конор проиграл потому, что сделал что-то неправильно. Он просто столкнулся с бойцом посильнее него. Конор и сам очень хороший боец, но надо признать, что Дастин намного мощнее и лучше. Конор умеет о себе говорить, он хорош в трэштоке, но не лучший в нокаутинге и уделывании соперников. Сейчас он не в топ-10 лучших бойцов мира и даже не близко к нему, - приводит слова Монсона Sport24.ru.

Напомним, что бой между Порье и Макгрегором прошел в воскресенье в Абу-Даби, американец победил техническим нокаутом во втором раунде. Действующим обладателем чемпионского пояса в легком весе является Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры в октябре.