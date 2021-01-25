«Тренируюсь, чтобы надрать тебе задницу». Нэйт Диас планирует подраться с Порье

Американский боец UFC Нэйт Диас заявил о готовности провести бой с его соотечественником Дастином Порье.

Напомним, что после победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 257 32-летний Порье сказал, что был бы не прочь подраться с Диасом.

– Тренируюсь, чтобы надрать тебе задницу, – написал Диас на своей странице в Instagram.

Порье провел 33 боя по правилам ММА, одержав 27 побед (13 нокаутом). На счету 35-летнего Диаса 20 выигрышей при 12 поражениях. Его последний поединок состоялся в ноябре 2019 года, в котором он уступил своему соотечественнику Хорхе Масвидалю.