Макгрегор не собирается завершать карьеру после поражения в поединке с Порье

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о своих ближайших карьерных планах.

Напомним, что 24 января 32-летний спортсмен проиграл американцу Дастину Порье во втором раунде техническим нокаутом в рамках турнира UFC 257.

Как сообщает ТАСС, боец не собирается вновь завершать свои выступления в октагоне.

– Конечно, я буду снова драться. Однако сейчас я хочу провести время с детьми в отеле, расслаблюсь, перезагружусь и все, – приводит «Профиль» слова Макрегора.

Также ирландец уточнил, что бездействие в этом бизнесе «не сойдет вам с рук», и это трудно принять. Боец заявил, что много трудился и гордится своей работой, но ему хочется лучше представить свою команду.