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25 января 13:12
автор: Артур Гичунцев

Порье назвал себя чемпионом UFC. Фергюсон отреагировал

За всю карьеру в ММА 32-летний уроженец Луизианы одержал 27 побед и проиграл шесть раз.

Боец UFC Дастин Порье, выступающий в легком весе, считает себя чемпионом организации. Такое заявление он сделал после победы над ирландцем Конором Макгрегором.

Его слова прокомментировал другой боец из США – Тони Фергюсон. В своем Twitter он написал: «Это был хороший бой, но ты убежал от меня, малыш».

Напомним, титул чемпиона UFC по-прежнему принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову. По словам главы промоушена Даны Уайта, если уроженец Дагестана не вернется за чемпионский пояс поспорят Дастин Порье и американец Майкл Чендлер.

источник: «Советский спорт»
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