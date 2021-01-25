Порье назвал себя чемпионом UFC. Фергюсон отреагировал

Боец UFC Дастин Порье, выступающий в легком весе, считает себя чемпионом организации. Такое заявление он сделал после победы над ирландцем Конором Макгрегором.

Его слова прокомментировал другой боец из США – Тони Фергюсон. В своем Twitter он написал: «Это был хороший бой, но ты убежал от меня, малыш».

Напомним, титул чемпиона UFC по-прежнему принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову. По словам главы промоушена Даны Уайта, если уроженец Дагестана не вернется за чемпионский пояс поспорят Дастин Порье и американец Майкл Чендлер.