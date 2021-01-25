Олег Тактаров: Макгрегор боялся перевода в партер. С этой осторожностью много не наработаешь

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал выступление Конора Макгрегора в бою с американцем Дастином Порье.

«Мы видели у Конора только одиночные удары и двойки. Он боялся нанести третий завершающий удар, а там был момент, когда это можно было сделать. Он боялся, что его переведут в партер. Человек боится попасть в грязь, боится испачкаться. С этой осторожностью много не наработаешь.

Если хочет Конор возвращаться, то ему нужно полгода заниматься борьбой. И заниматься не с теми, с кем ему удобно заниматься, а с теми, кто гораздо сильнее и тяжелее его. Заниматься с партнерами, которые тебе целуют задницу – от этого прогресса, конечно, не будет», – заявил Тактаров в своем Instagram.

Добавим, что уступив Порье, Макгрегор потерпел пятое поражение в карьере. Также на его счету 22 победы. У 32-летнего американца – 27 выигранных боев и шесть поражений.