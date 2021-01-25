Камил Гаджиев: Между Порье и Хабибом войны не чувствуется, а с Чендлером что-то может быть

Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может вернуться в ММА.

«Можно продолжать обсуждать тему возвращения Хабиба. Два человека будут на повестке дня: Сен-Пьер и Чендлер. С Порье всё уже было, войны между ним и Хабибом не чувствуется, напряжения между ними нет. А с Чендлером что-то может быть», – приводит слова Гаджиева ТАСС.

Напомним, 34-летний Чендлер дебютровал в UFC 24 января 2021 года. Он нокаутировал новозеландца Дэна Хукера, после чего бросил вызов Нурмагомедову.

Что касается россиянина, то он ушел из ММА в октябре 2020 года. На его счету 29 боев и 29 побед.