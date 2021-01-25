Канделаки – про Макгрегора и Порье: Разница между Хабибом и этими миньонами огромная

Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась эмоциями от боя ирландца Конора Макгрегора и представителя США Дастина Порье.

«Порье, конечно, молодец: зажал, попал, добил. Но он и добивал как-то вяло, а Макгрегор сонно всё это принимал, пока ему не надоело.

Разница в классе между нашим бойцом (Хабибом Нурмагомедовым) и этими миньонами огромная. Теперь сто миллионов долларов никто Хабибу за реванш против Конора не даст (это противоречит и результату сегодняшнего боя, и здравому смыслу). Да и с Дастином биться неинтересно от звука «пф-ф». Не UFC у нас в лёгком весе, а размазня какая-то», – написала Канделаки в своем Telegram.

Добавим, что 32-летний Нурмагомедов ушел из ММА в октябре 2020 года. На его счету 29 боев и 29 побед.