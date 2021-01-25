Исмаилов номинирован на звание лучший боец 2020 года

Россиянин Магомед Исмаилов вошел в число претендентов на награду «Боец 2020 года» ежегодной ММА-премии «ACA Awards».

Победитель будет определен в результате онлайн-голосования болельщиков, а также с учетом мнений экспертов и руководства промоушена.

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Напомним, в прошлом году Исмаилов провел два поединка и в обоих одержал победу. 24 июля 34-летний боец техническим нокаутом взял верх над Александром Емельяненко, а 13 декабря единогласным решением судей победил Ивана Штыркова.