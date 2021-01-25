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25 января 18:51
автор: Юрий Нечаев

Тренер Нурмагомедова: Макгрегор далек от завершения карьеры

32-летний ирландец в трех последних поединках потерпел два поражения.

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился впечатлениями от поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Бой завершился победой американца нокаутом во втором раунде.

«Отличная стратегия боя от Дастина, особенно удары ногами. Стойка Конора не подходит для поединка с соперником, который активно использует лоу-кики. Я думаю, что Конор все еще может привлечь большое внимание, проведя третий бой с Нейтом Диасом. Так что он далек от завершения, если хочет продолжать эту борьбу», - цитирует Мендеса ТАСС.

Напомним, в поединке против Порье Макгрегор впервые в своей карьере проиграл нокаутом.

На счету 32-летнего ирландца 22 победы и пять поражений в смешанных единоборствах.

источник: ТАСС
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