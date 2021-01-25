«Давай сделаем это!» Оливейра бросил вызов Дастину Порье

Третий номер легкого веса UFC Чарльз Оливейра предложил поединок американцу Дастину Порье.

«Поздравляю с успешным выступлением. Ты продемонстрировал свой уровень. Надеюсь, скоро увидимся. Давай сделаем это!» – написал 31-летний Оливейра в соцсети.

Напомним, в крайнем поединке бразилец победил американца Тони Фергюсона, а Порье нокаутировал экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Это случилось 23 января на турнире UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что американец согласился провести на третий бой с Макгрегором.