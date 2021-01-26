Макгрегор хочет провести третий бой с Порье в мае 2021 года

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, заявил, что его подопечный просит руководство устроить ему третий поединок против американца Дастина Порье.

Напомним, 23 января Макгрегор проиграл ему нокаутом во втором раунде. Их бой возглавил турнир UFC 257.

«Он хочет провести третий бой, и я не думаю, что Дастин будет против. Самый лучший вариант – подраться до лета. Например, в мае. Если этого не случится, то я даже не знаю, что сказать. Возможно, Конор уйдет в бокс. Послушайте, мы дали реванш Порье. Теперь у нас счет 1:1. Думаю, будет здорово, если UFC устроит третий бой», – цитирует Кавану ESPN.

Ранее сообщалось, что Порье пообещал Макгрегору согласится на третий поединок.