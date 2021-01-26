Президент Союза ММА России назвал дату чемпионата России по ММА 2021

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Еврокубок 20:45 Метрополитан 92 0 Доломити Энергия 0
Еврокубок 20:45 Метрополитан 92 0 Доломити Энергия 0
Англия - Премьер-лига 21:00 Кристал Пэлас 0 Вест Хэм Юнайтед 0 3.5 3.5 2.22 2.85 4.1 2.1
Кубок Испании 21:00 Вальядолид 0 Леванте 0 3 3.7 2.25
Англия - Премьер-лига 21:00 Ньюкасл Юнайтед 0 Лидс Юнайтед 0 4.1 3.9 1.9
Англия - Чемпионшип 22:00 Бристоль Сити 0 Хаддерсфилд Таун 0 2.4 3.2 3.3
Англия - Чемпионшип 22:00 Миллуолл 0 Уотфорд 0 3.6 3.1 2.3
Кубок Англии 22:00 Борнмут 0 Кроули Таун 0
Еврокубок 22:30 Виртус Болонья 0 Будучность 0 1.13 6
Еврокубок 22:30 Виртус Болонья 0 Будучность 0 1.13 6
Еврокубок 22:45 Ховентуд 0 Монако 0 1.7 2.15
Еврокубок 22:45 Ховентуд 0 Монако 0 1.7 2.15
Кубок Италии 22:45 Интер М 0 Милан 0 1.8 4 4.5
Кубок Испании 23:00 Бетис 0 Реал Сосьедад 0 3.2 3.6 2.2
Кубок Испании 23:00 Жирона 0 Вильярреал 0 5.6 3.9 1.63
Кубок Испании 23:00 Жирона 0 Вильярреал 0 5.6 3.9 1.63
Англия - Премьер-лига 23:15 Саутгемптон 0 Арсенал 0 3.5 3.8 2.1
Англия - Премьер-лига 23:15 Вест Бромвич Альбион 0 Манчестер Сити 0 18 7.7 1.19
Бразилия - Серия А 02:00 Атлетико Минейро 0 Сантос 0 1.24 6.3 11.5
Бразилия - Серия А 02:00 Палмейрас 0 Васко да Гама 0 1.88 3.5 4.3
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Кэпиталз 0 Нью-Йорк Айлендерс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Джерси Дэвилз 0 Филадельфия Флайерз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Баффало Сэйбрз 0 Нью-Йорк Рейнджерс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Коламбус Блю Джекетс 0 Флорида Пантерз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Бостон Брюинз 0 Питтсбург Пингвинз 0
26 января 19:30

Президент Союза ММА России назвал дату чемпионата России по ММА 2021

27-31 мая Кемерово примет чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА), который определит состав сборной России, кто будет представлять национальный флаг на чемпионате мира и Европы 2021 года! 

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин напомнил, что в этом регионе проводился первый Суперкубок по ММА: «Исторически сложилось, что одним из опорных центров развития Союза ММА России был именно Кузбасс, который зарекомендовал себя как дружный и сильный регион с множеством возможностей. Здесь состоялся первый в истории Суперкубок по ММА, тогда он прошел очень ярко. Плюс одной из причин выбора места чемпионата России является то, что в этом году Кузбасс будет праздновать 300-летие».

Пандемия в 2020 году очень сильно повлияла на развитие ММА, отрицательно конечно. Все соревнования всероссийские и национальные были приостановлены. Все первенства и чемпионаты Европы и мира были перенесены на 2021 год. Весной прошлого года спорт встал на паузу во всем мире. Поэтому мы тоже не стали рисковать, остановили весь календарный план, отборочные этапы. Это был большой удар, особенно для спортсменов, которые готовились и настраивались. Но в этом год календарь Союза ММА России будет насыщенный. В каждом субъекте РФ пройдет чемпионат и первенство, федеральные округа».

источник: Союз ММА России
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Станислава Константинова рассказала, почему ушла из академии ПлющенкоЛэмпард покинул пост наставника лондонского “Челси”"Манчестер Юнайтед" прошел "Ливерпуль" в Кубке АнглииФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсетиУкраинка с 15-м размером бюста показала все свои прелести«Голый клининг» набирает популярность
Долг «Барселоны» – за миллиард евро. Вот почему Месси уже учит французский
В условиях жесточайшего финансового кризиса каталонский клуб может продать свою главную звезду Лионеля Месси уже нынешней зимой.
«Тамбов», похоже, не увидит весну. Шансы доиграть сезон – 1 процент
РФС запретил тамбовскому клубу регистрировать новичков и обязал выплатить долги. Все идет к тому, что РПЛ-2020/21 будут доигрывать 15 из 16 участников.
Алиса Знарок – супруга Панарина, рассказавшая, как их обокрали в Мексике. Ставка на красоту#7
почему у нас нет новости про Гайча и Беневенто? Почему нет новости про уход Худякова из Тамбова?
Навальный хоккей. Как спортсмены реагируют на горячую тему с «берлинским пациентом»
Протесты, прошедшие в разных городах России, не остались незамеченными известными людьми российского спорта.
Победа над «Вест Бромом» на 80 процентов обеспечит «Ман Сити» титул АПЛ. Убойная статистика
В пяти европейских топ-лигах уже завершился либо вот-вот завершился первый круг. "Плеймейкер" на основе предыдущих пяти сезонов проверил, насколько результаты к экватору чемпионата предопределяют итоговые места команд.
Круче даже Головина. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Денис Казанский – лучший спортивный журналист 2020 года. Итоги самых честных выборов
Комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский стал первым в истории обладателем премии "Плеймейкер – 2020" по итогам опроса представителей СМИ, определивших лучшего спортивного журналиста минувшего года.
Забить «Ювентусу» и «Милану» – и не сдуться. Что ждет Кокорина в «Фиорентине»
«Плеймейкер» сравнил Александра Кокорина с другими российскими футболистами, выступающими или недавно выступавшими за рубежом, чтобы обрисовать возможные перспективы экс-спартаковца во Флоренции.
Большунову шьют дело. Как бы не дошло до новых антироссийских санкций
На лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию за инцидент на финише воскресной эстафетной гонки.
Главный тренер в жизни Гарри Каспарова – новый герой проекта «Легенды спорта»
Выдающийся шахматный тренер Александр Никитин стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.

Футбол. Хабиб и Промес за «Спартак». Аггер задержан на митинге в Москве. «Тамбов» на грани закрытия.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика