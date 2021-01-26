Президент Союза ММА России назвал дату чемпионата России по ММА 2021

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин напомнил, что в этом регионе проводился первый Суперкубок по ММА: «Исторически сложилось, что одним из опорных центров развития Союза ММА России был именно Кузбасс, который зарекомендовал себя как дружный и сильный регион с множеством возможностей. Здесь состоялся первый в истории Суперкубок по ММА, тогда он прошел очень ярко. Плюс одной из причин выбора места чемпионата России является то, что в этом году Кузбасс будет праздновать 300-летие».

Пандемия в 2020 году очень сильно повлияла на развитие ММА, отрицательно конечно. Все соревнования всероссийские и национальные были приостановлены. Все первенства и чемпионаты Европы и мира были перенесены на 2021 год. Весной прошлого года спорт встал на паузу во всем мире. Поэтому мы тоже не стали рисковать, остановили весь календарный план, отборочные этапы. Это был большой удар, особенно для спортсменов, которые готовились и настраивались. Но в этом год календарь Союза ММА России будет насыщенный. В каждом субъекте РФ пройдет чемпионат и первенство, федеральные округа».