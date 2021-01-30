Оверим – перед боем против Волкова: Это будет последний забег за чемпионским титулом

Представитель Голландии Алистар Оверим дал комментарий перед боем против россиянина Александра Волкова.

«Очевидно, Волков стал лучше, но то же самое можно сказать обо мне. Я вышел на пик формы и готов составить конкуренцию. Мы подходим к этому поединку с победной серией из двух боев.

Думаю, это будет мой последний забег за чемпионским титулом, после чего я скажу всем: «Спасибо, увидимся в следующей жизни». Не хочу драться до 45 лет», – сказал Оверим, чьи слова приводит BJPenn.

Напомним, голландец сразится с 30-летним уроженцем Москвы в главном бою турнира UFC Fight Night 184, который состоится 7 февраля и пройдет в Лас-Вегасе (США, штат Невада).