Гаджиев – о приходе Шлеменко в Fight Nights: Стопроцентных договоренностей нет, но мы уже все решили

Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил о скором подписании контракта с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

«Я думаю, мы близки к появлению Шлеменко в организации. Никаких эксклюзивов, потому что я понимаю, что он может и в UFC оказаться, он к этому стремится. Но сейчас я считаю, что мы могли бы договориться, и мы беседуем об этом.

Пока нет стопроцентных договоренностей, о которых можно было бы рассказать. Хотя между собой мы уже все обсудили и решили», – заявил функционер пресс-службе организации.

Добавим, что за всю карьеру в ММА Шлеменко одержал 59 побед и потерпел 13 поражений.