Российский боец Мусаев оштрафован за драку на турнире в Польше

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Мусаев оштрафован за драку со словенцем Урошем Юришичем после поединка на турнире KSW 58 в Польше.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление лиги, россиянин лишился 50% своего гонорара, а его оппонент - 30%. Кроме того, секундант Мусаева Абусупьян Магомедов отстранен от поединков на шесть месяцев, ему запрещено находиться в углу бойцов на год.

Напомним, Мусаев победил Юришича единогласным решением судей. После оглашения вердикта спортсмены подошли друг к другу, россиянин неожиданно бросил соперника на пол и начал бить.

Позднее Мусаев заявил, что словенец оскорбил его на религиозной почве.