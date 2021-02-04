Радмир Габдуллин: У ММА высокие шансы стать Олимпийским видом спорта

«Шансы у ММА стать Олимпийским видом спорта очень высокие. Об этом говорят сегодня многие обстоятельства: дорога уже проложена, осталось только пройти до пункта назначения. Впереди определенные этапы проверок, многоступенчатые согласования, - отметил президент на открытом молодежном форуме «Диалог на равных» в Чебоксарах.

По массовости ММА не уступает никому, по зрелищности мы опережаем многие виды спорта. По трансляциям и по зрительскому интересу, наверно, уступаем только футболу и хоккею, однозначно мы «номер один» среди единоборств. Поэтому все шансы есть, ведь сегодня в объединенную международную федерацию IMMAF входят более 60 стран».