Экс-чемпион UFC Уайдман: Еще две-три победы и мне дадут подраться за пояс

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман дал комментарий перед боем против ямайца Юрайя Холла.

«Я сосредоточен на подготовке и хочу проявить себя. Конечно, мне будет сложно, но я хочу пойти на него в первом раунде. Да, случиться может всякое, но я намерен победить красиво, хотя, могу сломать его в поздних раундах.

Думаю, успех в этом бою приблизит меня к титулу. Еще две-три победы и мне дадут подраться за пояс. Я очень взволнован, потому что могу уйти из ММА на высокой ноте», – приводит слова Уайдмана BJPenn.

Ранее стало известно, что 36-летний американец заболел коронавирусом, а его поединок против Холла перенесли на неопределённый срок.

Добавим, что за всю карьеру в ММА Уайдман одержал 15 побед и потерпел пять поражений. У 35-летнего ямайца – 16 выигранных боев и девять поражений.