Фабрисио Вердум: Оверим – плохой соперник для Волкова

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум дал прогноз на поединок россиянина Александра Волкова и голландца Алистара Оверима.

Напомним, ветеран ММА сразится с 30-летним уроженцем Москвы в главном бою турнира UFC Fight Night 184, который состоится 7 февраля и пройдет в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

«Оверим обладает нокаутирующим ударом. Он очень мощный боец. К тому же, на его стороне опыт. Алистар – плохой соперник для Волкова», – приводит слова бразильца BJPenn.

Добавим, что за всю карьеру в ММА россиянин одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. У голландца – 47 побед и 18 поражений.