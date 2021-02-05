«Разговор у нас получился очень тёплым». Волков рассказал о последней встрече с отцом Хабиба

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжелом весе, вспомнил о последней встрече с Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Последний раз мы с ним общались на турнире в Москве, когда я подрался с Грегом Харди. Мы с ним общались в отеле. Он был немного огорчён, потому что какие-то ребята из его команды проиграли. Но разговор у нас получился очень тёплым, он поздравил меня с победой. Мы с ним в принципе общались очень хорошо», – рассказал 30-летний россиянин.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Его сын провел на профессиональном уровне 29 боев и одержал 29 побед, а в октябре 2020-го ушел из ММА.